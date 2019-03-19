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19.03.19 12:49

Крым, Кубань и Турция будут популярны у уральцев в весенне-летнем сезоне

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
19 марта. Interfax-Russia.ru - Число уральцев, отдыхающих в Турции, Крыму и Краснодарском крае, как ожидается, вырастет в весенне-летний сезон, сообщил руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Так, по его словам, спрос на Турцию вырос примерно на 27%. "Сопоставимо с этими цифрами - российские южные направления: Крым, Краснодарский край", - сказал М.Мальцев на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге во вторник.

Однако он отметил, что ряд факторов может повлиять на такие прогнозы.

"Возможное открытие или не открытие египетского направления; существенным может образом отразиться политика турецких отелей, я имею в виду политику в отношении ценообразования. Наши коллеги замечают определенный рост по ряду популярных отельных цепочек. Тогда может акцент сместиться на другие направления", - пояснил М.Мальцев.

Он добавил, что эксперты ожидают изменения по средиземноморским и черноморским направлениям.

"В минувшем году по целому ряду европейских пляжных направлений был существенный спад, и ряд нацофисов, которые наиболее заинтересованы, на мой взгляд, в уральских туристах, сделали определенные выводы, удалось несколько поработать над пакетами, над предложением. Поэтому думаю, что внутри средиземноморских и черноморских направлений будут также определенные изменения. В частности, мы ожидаем открытие рейса на Варну, которого в полноценном виде не было с 2013 года", - сказал М.Мальцев.

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