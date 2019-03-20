В Москве обновят медоборудование машин скорой помощи

20.03.19 09:04

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 марта. Interfax-Russia.ru - Оснащение автомобилей станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова обновится в ближайшие два года, сообщили в среду в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

"К концу 2020 года мы обновим около тысячи единиц медицинской техники для оснащения автомобилей - дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорожденных", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

"Всего на службе Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С.Пучкова ежедневно находится более тысячи машин, техническое оснащение всего имеющегося парка автомобилей обновляется регулярно в плановом порядке", - добавил А.Хрипун.

По его словам, на данный момент автомобили "скорой" укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи как на дому, так и по пути в больницу: дефибрилляторами, аппаратами мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современными аппаратами искусственной вентиляции легких, а также электрокардиографами и оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации.

"Реанимационные бригады дополнительно оснащены новейшим оборудованием для автоматического массажа грудной клетки при остановке сердца - системой "Автопульс", - отметил глава департамента.