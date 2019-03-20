Катки с искусственным льдом в Москве закроются 25 марта

20.03.19 12:52

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Более 200 городских катков с искусственным льдом прекратят работу с 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Такое решение принято в связи с установлением в городе положительных температур наружного воздуха. Катки закрываются, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона", - сказал П.Бирюков.

Он добавил, что площадки, на которых располагались катки, будут переведены на летний режим эксплуатации.

Ранее сообщалось, что к работе в зимний период 2018-2019 годов в Москве было подготовлено более 1,5 тыс. катков, в том числе более 200 - с искусственным льдом.