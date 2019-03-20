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20.03.19 13:28
Иркутский губернатор Левченко потребовал отставки мэра Ангарска
"Причиной такого решения стали допущенные главой Ангарского городского округа нарушения коррупционного законодательства", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что комиссия по противодействию коррупции в Иркутской области установила факты предоставления мэром Ангарска недостоверных и неполных сведений о доходах, а также выявила конфликт интересов при исполнении им должностных обязанностей. Так, администрацией Ангарска был заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, доверительным управляющим которых является сын С.Петрова.
Сам С.Петров отрицает факт коррупционных нарушений и называет сведения о них "информационно-политическим давлением". Он утверждает, что созданная им в 1992 году строительная компания на время полномочий мэра передана в доверительное управление. Контракты на строительство стадиона "Ермак" и школы в Ангарске заключены "в строгом соответствии процедурам закупок, с выполнением всех требований открытых конкурсов".
Ангарск является третьим по величине городским округом в Иркутской области после Иркутска и Братска. В нем проживают более 220 тыс. человек.
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