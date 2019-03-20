Число онкобольных растет в Подмосковье на 3% ежегодно

20.03.19 15:00

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Московской области ежегодно растет количество пациентов с онкологическими заболеваниями, при этом их выживаемость увеличивается, заявил главный онколог министерства здравоохранения региона Андрей Костин.

"Контингент наблюдаемых больных в нашем регионе составляет чуть более 200 тыс. И наблюдается ежегодный рост около 3%", - сообщил А.Костин на конференции, посвященной паллиативной медпомощи, в МОНИКИ им. Владимирского.

Он отметил, что рост числа пациентов с онкологическими заболеваниями характерен не только для Подмосковья, но и для всей России, и для мира в целом. Связано это, в том числе, со старением населения.

А.Костин добавил, что пятилетняя выживаемость пациентов со злокачественными образованиями в регионе составила около 55%, этот показатель также постепенно увеличивается.

Также главный онколог Минздрава Московской области сообщил, что медицинские учреждения региона, особенно поликлиники, испытывают острый дефицит профильных врачей.

"Существует колоссальный кадровый дефицит в нашем регионе, несмотря на высокое наполнение и медицинскими вузами, и человеческими ресурсами (...) Тем не менее, до 40% (от потребности - ИФ), а в некоторых районах - и до 60%, существует дефицит врачей-онкологов", - сообщил А.Костин.

По его словам, наиболее остро проблема нехватки таких специалистов стоит в учреждениях первичного звена здравоохранения.

Обеспеченность онкологических диспансеров медиками существенно выше: она достигает 95%-99%.

"В первичном звене этот вопрос требует экстренного и кардинального пересмотра", - заявил А.Костин.

Главный онколог подмосковного Минздрава рассказал, что в ближайшем будущем на базе крупных медицинских учреждений региона создадут центры амбулаторной онкологической помощи.

"На ближайшее будущее запланировано начало работы центров амбулаторной онкологической помощи, их в нашем регионе планируется создать пять. Базироваться они будут в уже существующих крупных лечебно-профилактических учреждениях", - сообщил А.Костин.

По словам А.Костина, эти структуры будут оказывать полный спектр услуг по диагностике злокачественных заболеваний. При этом сами исследования собираются проводить в единой областной организации.

Медицинские учреждения, где разместятся эти центры, дополнительно оснастят оборудованием, добавил главный онколог подмосковного Минздрава.

Кроме того, как сообщила директор ГБУ МО "Мособлмедсервис" Ирина Полетыкина, на территории 11 муниципальных образований Московской области к середине 2019 года откроются аптеки, уполномоченные выдавать пациентам наркотические лекарственные препараты, всего их станет более 60.

"Продолжается работа по расширению географии и доступности наркотических лекарственных препаратов для населения Московской области. (...) В первом полугодии у нас еще будет запущено 11 объектов, где мы откроем комнаты хранения таких препаратов и начнется их отпуск пациентам", - сказала И.Полетыкина на конференции, посвященной паллиативной медпомощи, в МОНИКИ им. Владимирского.

Такие аптеки появятся в Щелково, Чехове, Ивантеевке, Рузе, Сергиевом Посаде, Клину, Люберцах, Наро-Фоминске, Орехово-Зуево, Видном и Коломне.

Она добавила, что таким образом количество аптек, уполномоченных выдавать наркотические лекарства, в Подмосковье составит 63.

С начала года в Московской области выдали более 3,5 тыс. рецептов на наркотические лекарства, это на 18% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.