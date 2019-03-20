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20.03.19 15:09
Документальные проекты, представленные на ММКФ, смогут претендовать на "Оскар"
"С этого года фильмы документального конкурса ММКФ могут претендовать на премию "Оскар", то есть смотр вошел в список фестивалей, благодаря которому документалисты могут получить шанс на номинацию", - сообщили журналистам в пресс-службе киносмотра в среду.
Документальные картины представляют на ММКФ как в конкурсной программе, так и в секции "Свободная мысль", которую курирует Григорий Либергал. По его словам, возможность претендовать на премию "Оскар" существенно сказалась на конкурсной и внеконкурсной программе - для них было прислано рекордное количество заявок, "причем сильных неигровых картин".
Список картин, вошедших в конкурсную программу, будет объявлен позднее. Но уже известно, что вне конкурса на ММКФ покажут "Встречу с Горбачевым" Вернера Херцога и Андре Сингера, обладателя главного приза "Сандэнса" македонскую ленту "Земля меда".
Впервые в России будет представлена лента "Разум" индийского классика Ананда Патвардхана.
"Отдельным событием программы станет показ "Годовщины Революции" - считавшийся утерянным первый фильм Дзиги Вертова, который практически по кусочкам собрал историк кино Николай Изволов", - отметили в ММКФ.
41-й ММКФ пройдет с 18 по 25 апреля.
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