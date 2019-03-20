Более 500 объектов в Туле получат статус культурного наследия

20.03.19 15:32

© РИА Новости. Евгения Новоженина

20 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Тульской области в 2019 году планирует завершить работы по объединенной зоне охраны объектов культурного наследия в Туле, куда войдут более 500 объектов, сообщил начальник региональной инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий журналистам в среду.

"По итогам реализации проекта все 511 объектов культурного наследия Тулы обретут границы территории и зоны охраны, что позволит обеспечить их сохранность в исторической среде, определить порядок реконструкции существующей застройки и нового строительства", - сказал Д.Горецкий.

Кроме того, будет продолжена реализация проекта реконструкции исторического центра Тулы с реставрацией порядка 40 объектов, участие в мероприятиях по сохранению объектов культурного наследия в рамках празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля.

По словам главы инспекции, в Тульской области находится около 4,1 тыс. объектов культурного наследия, из них 313 - объекты федерального значения (в том числе 139 - памятники археологии).

"Одна из приоритетных задач в сфере охраны объектов культурного наследия - завершение формирования единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ. В общей сложности в реестр внесены сведения о 1 тыс. 148 объектах", - отметил Д.Горецкий.

Всего инспекцией в отношении собственников возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. Чаще всего проверки выявляли нарушения собственниками и пользователями требований к содержанию и использованию объектов, а также нарушения организациями требований к выполнению работ по сохранению памятников, выражающиеся в отсутствии разрешения на проведение работ, выполнении работ нелицензированными организациями.