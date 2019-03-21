Первые публикации романа "Два капитана" представят в РНБ

21.03.19 08:39

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 марта. Interfax-Russia.ru - В Зале Корфа Российской национальной библиотеки в четверг открывается выставка, посвященная книге "Два капитана", сообщает пресс-служба РНБ.

Выставка расскажет об истории создания и бытования известного романа XX века. Книга Вениамина Каверина была удостоена Государственной премии СССР (1946) и выдержала более сотни переизданий.

На выставке будут представлены первые публикации отрывков романа, напечатанные в 1938 году в журналах "Огонек" и "Резец", первое издание романа 1940 году, а также первое полное издание в двух томах 1945 года с иллюстрациями художников Бориса Дехтерева и Владимира Ладягина.

Один из разделов экспозиции будет посвящен знаменитому девизу произведения, взятому из хрестоматийного стихотворения лорда Теннисона "Улисс" - "Бороться и искать, найти и не сдаваться".

Посетители экспозиции узнают о реальных личностях - прототипах персонажей романа, об экранизациях и театральных постановках, о северном морском пути, народах Арктики и многом другом.

Выставку дополнят предметы, предоставленные Татьяной Конецкой (вдовой известного писателя, киносценариста и капитана дальнего плавания Виктора Конецкого). В их числе - арктическая морская карта и фуражка образца 1941 года.