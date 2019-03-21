На автобусных остановках Петербурга появятся стихи современных поэтов России

21.03.19 10:00

© РИА Новости. Алексей Даничев

21 марта. Interfax-Russia.ru - На автобусных остановках Петербурга появятся стихи современных России, сообщают организаторы проекта "Поэзия улиц".

В течение нескольких месяцев отбирались стихи, которые можно будет прочесть на прозрачных павильонах остановок. Среди победителей - трое детей из Петербурга и Армавира. Напечатаны будут также произведения поэтов из Москвы, Омска, Самары и села Раздольное Приморского края.

Открытие проекта "Поэзия улиц на автобусных остановках" прошло накануне на остановке напротив дома №3 на Университетской набережной. В мероприятии приняли участие поэты, чьи стихи будут представлены на павильонах.

В апреле 2019 года готовятся к размещению еще 30 поэтических произведений.