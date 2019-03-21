Запрет продажи алкоголя до 21 года не противоречит службе в армии с 18 - Онищенко

21.03.19 15:12

© РИА Новости. Александр Натрускин

21 марта. Interfax-Russia.ru - Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко поддерживает предложение повысить возраст, с которого разрешено приобретение крепких алкогольных напитков до 21 года.

"Идея правильная. Нам будут возражать, говоря о том, что в армию мы берём в 18, а разрешаем продажу алкоголя в 21, но никакого противоречия в этом нет", - сказал Г.Онищенко, выступая в четверг по видеосвязи на общественных слушаниях законопроекта.

Он отметил, что 21 год - это возраст физиологического взросления, "когда метаболизм, обменные процессы в организме молодого человека доходят до такого состояния, когда он максимально может противостоять этой очень распространенной и опасной разновидности наркомании, которая называется алкогольной зависимостью".

Г.Онищенко подчеркнул, что Россия остаётся одним из мировых лидеров по объемам потребления алкоголя.

"Я думаю, что Россия должна войти в число государств, которые законодательно признали этот возраст - 21 год", - добавил он.

Законопроект о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции для людей младше 21 года опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемые законопроектом изменения позволят внедрить запрет продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема лицам, не достигшим возраста 21 года", - говорится в проекте, опубликованном Минздравом РФ.

Как ожидается, в случае принятия законопроекта, он вступит в силу в январе следующего года.

В настоящее время разрешено продавать алкоголь лицам старше 18 лет, то есть совершеннолетним.