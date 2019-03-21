Суд отказал полковнику Захарченко в отводе прокурора

21.03.19 15:17

© РИА Новости. Алексей Филиппов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы не стал отводить государственного обвинителя по ходатайству экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство подсудимого не подлежащим удовлетворению как надуманное и не основанное на нормах закона. (...) Суд постановил: в удовлетворении ходатайства подсудимого Захарченко об отводе государственного обвинителя отказать", - огласила решение судья Елена Абрамова.

По мнению Д.Захарченко, прокурор Милана Дигаева имеет личную заинтересованность в исходе судебного разбирательства.

"Я лично видел, как прокурор ведет переписку с представителями следственной группы. Прошу изъять для экспертизы ее мобильные телефоны и планшет, а копии результатов экспертизы приобщить к делу и направить генеральному прокурору и председателю Следственного комитета для принятия процессуального решения", - сказал полковник, обращаясь к суду.

Он добавил, что в ходе судебного процесса со стороны обвинения оказывалось давление на свидетелей с тем, чтобы они подтверждали свои показания, данные на предварительном следствии.

"Не считаю нужным и достойным меня комментировать заявления защиты. В удовлетворении ходатайства прошу отказать", - сказала прокурор М.Дигаева, высказывая позицию по ходатайству экс-полицейского.

Д.Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

Бывшему врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК Д.Захарченко вменяется в вину получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".