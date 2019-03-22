Более 560 млн руб. субсидий выделят в Подмосковье на поддержку частных садов

22.03.19 14:27

© РИА Новости. Игорь Зарембо

22 марта. Interfax-Russia.ru - Московская область в 2019 году увеличит субсидирование частных детских садов по сравнению с прошлым годом на 26%, до 562 млн руб.

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в Подмосковье сообщили, что в 2019 году на эти цели предусмотрено 562 млн руб на 9906 воспитанников 95 частных детских садов.

В 2018 году расходы на субсидии составили более 446 млн для 87 частных детских садов.

В Московской области действуют 139 частных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования с лицензией на образовательную деятельность, из них: 108 частных детских садов и 35 частных детских школ-детских садов.