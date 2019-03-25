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25.03.19 15:11
Эмблема с серебряной совой появилась у Минобрнауки
Документ имеется в распоряжении "Интерфакса", дата регистрации в Минюсте - 20 марта, сам приказ датирован 25 февраля.
Согласно приказу, на эмблеме изображен двуглавый орел со скипетром и державой, на груди которого размещается синий щит с серебряной совой, держащей в лапах две горизонтальные золотые ветви. За совой на щите расположены три золотых эллипса, изображающие атомные орбитали.
Эмблема появится на официальных документах, наградах и знаках отличия ведомства, на флаге и вымпеле министерства, на печатной, информационной и рекламной продукции, а также на официальном сайте ведомства и в социальных сетях.
Министерство науки и высшего образования было образовано в мае этого года. Тогда существовавшее ранее министерство образования и науки указом президента РФ было разделено на два ведомства: министерство просвещения, которое отвечает за школы, детские сады и дополнительное образование, и министерство науки и высшего образования. Сокращение "Минобрнауки" было закреплено за вторым ведомством.
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