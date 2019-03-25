Эмблема с серебряной совой появилась у Минобрнауки

25.03.19 15:11

© РИА Новости. Евгений Биятов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство юстиции России зарегистрировало приказ об учреждении эмблемы министерства науки и высшего образования России.

Документ имеется в распоряжении "Интерфакса", дата регистрации в Минюсте - 20 марта, сам приказ датирован 25 февраля.

Согласно приказу, на эмблеме изображен двуглавый орел со скипетром и державой, на груди которого размещается синий щит с серебряной совой, держащей в лапах две горизонтальные золотые ветви. За совой на щите расположены три золотых эллипса, изображающие атомные орбитали.

Эмблема появится на официальных документах, наградах и знаках отличия ведомства, на флаге и вымпеле министерства, на печатной, информационной и рекламной продукции, а также на официальном сайте ведомства и в социальных сетях.

Министерство науки и высшего образования было образовано в мае этого года. Тогда существовавшее ранее министерство образования и науки указом президента РФ было разделено на два ведомства: министерство просвещения, которое отвечает за школы, детские сады и дополнительное образование, и министерство науки и высшего образования. Сокращение "Минобрнауки" было закреплено за вторым ведомством.