Рогозин пообещал создать для регионов беспилотный медицинский трамвай

25.03.19 15:53

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

25 марта. Interfax-Russia.ru - "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая для российских регионов.

Как сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, первый опытный образец трамвая совместно разработает филиал "Центра Хруничева" "Усть-Катавский трамвайный завод" и компания "Инвитро".

"Дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского назначения. Это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые позволят пассажирам, скажем, по дороге на работу, пройти минимальное медобслуживание", - сказал Д.Рогозин.

По оценке главы "Роскосмоса", новый трамвай будет дешевле представленных на рынке аналогов российского производства. "Стоимость новых трамваев, которые приобретаются городскими властями, сегодня - порядка 36 млн рублей, Усть-Катавский трамвай будет стоить примерно 26 млн рублей. Здесь мы ориентируемся на региональные центры, в первую очередь, города-миллионники", - сказал Д.Рогозин.

Д.Рогозин пояснил, что реализация проекта стала возможной в связи с реорганизацией "Центра Хруничева". "Мы приняли решение, что все филиалы "Центра Хруничева" приобретают статус самостоятельных юридических лиц. Усть-Катавский завод передается в Объединенную ракетно-космическую корпорацию", - сказал глава "Роскосмоса".