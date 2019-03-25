Верховный суд вернул жалобу КПРФ на отказ передать депутатский мандат Грудинину

25.03.19 17:15

© РИА Новости. Антон Денисов

25 марта. Interfax-Russia.ru - Верховный суд РФ вернул без рассмотрения жалобу КПРФ на решение Центральной избирательной комиссии, отказавшейся передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину, сообщил в понедельник "Интерфаксу" зампред Центризбиркома Николай Булаев.

По его словам, ЦИК решит судьбу этого мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, в ближайшую среду.

"Во-первых, у нас есть решение Мещанского суда о немедленном решении этого вопроса. Во-вторых, Верховный суд сегодня вернул без рассмотрения исковое заявление КПРФ с жалобой на Центральную избирательную комиссию. Поэтому мы не видим оснований, чтобы не выполнить решений двух судебных инстанций, это будет просто с нашей стороны неосмотрительно", - сказал Н.Булаев в понедельник.

Между тем, он не решился дать прогноз на предстоящее 27 марта заседание.

"В среду будем рассматривать, а уж будет ли принято решение или не будет, я уж теперь боюсь говорить - ЦИК голосует достаточно демократично", - сказал зампред ЦИК России.

В свою очередь, руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев заявил "Интерфаксу", что пока не знаком с решением Верховного суда и о возврате материала узнал из картотеки дел судебной инстанции. Ранее он высказывал предположение, что Верховный суд примет именно такое решение. Как выразился В.Соловьев в связи с происходящим: "начался футбол".

Как сообщалось, ЦИК РФ собирается передать мандат депутату Заксобрания Красноярского края Петру Медведеву.

21 марта Центральная избирательная комиссия отказалась передать мандат депутата Госдумы, ставший вакантным после смерти 1 марта нобелевского лауреата Жореса Алферова. Н.Булаев в ходе заседания заявил, что наличие у П.Грудинина незакрытых на момент регистрации в качестве кандидата от партии счетов за границей делают невозможным передачу ему думского мандата и его регистрацию в качестве парламентария, так это противоречит действующему законодательству. Кроме того, вопросы у ЦИК вызвало содержание представленных КПРФ документов - коммунисты в решении президиума ЦК КПРФ не представили мотивированного решения о передаче П.Грудинину мандата вне очереди. 22 марта КПРФ обжаловало решение ЦИК в Верховном суде РФ.

В тот же день Мещанский суд Москвы отменил решение президиума Центрального комитета КПРФ о передаче мандата П.Грудинину. "Суд посчитал, что это решение противоречит позиции Конституционного суда по данному вопросу - по порядку передачи (мандата)", - сообщил "Интерфаксу" на следующий день, в субботу, Н.Булаев.

Зампред ЦИК уточнил, что решение суда было вынесено по заявлению экс-кандидата в депутаты Госдумы от коммунистов Бориса Иванюженкова, который на выборах 2016 года шел шестым номеров в региональной группе Московской области, в котором П.Грудинин занимал девятый номер.

"Это выяснения отношений внутри партии, к ним ЦИК не имеет отношения. Но в данном случае суд подтвердил правомерность наших рассуждений", - отметил Н.Булаев.

Решение районного суда партия КПРФ намерена обжаловать.