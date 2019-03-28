|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
28.03.19 12:19
Часть труппы театра Волкова выступила против объединения с Александринкой
"Мы будем отвечать за спектакли, никаких дешевых комедий и режиссеров. Объединение принесет новые площадки, возможность выступать нам на сцене Александринского театра, будет новый попечительский совет. Будут новые европейские и американские гастроли, увеличение зарплат, система дополнительного медицинского страхования для всех сотрудников, а не только актеров. Наконец, мы сможем отремонтировать верховые конструкции сцены театра", - заявил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
В свою очередь директор театра Алексей Туркалов подверг его критике за инициативу объединения театров.
"Вы не считаете артистов за людей... Поверьте, три четверти труппы здесь не будет. Моя позиция - никуда не уходить из области и остаться первым русским театром", - сказал А.Туркалов.
Он добавил, что за пару месяцев работы в театре "увидел, как тут все устроено за время фактического правления Марчелли".
При этом мнения артистов по вопросу объединения разделились. Идею поддержали преимущественно актеры, регулярно выступающие в спектаклях Е.Марчелли. Другие же, напротив, раскритиковали худрука. Некоторые из них подчеркнули, что годами не имеют возможности играть для зрителей.
Собрание проходило в открытом режиме для общественности и СМИ.
Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев отметил, что про объединение театров руководство региона узнало случайно, а ситуация требует взвешенного решения.
"Мы должны понимать, к чему может привести такой шаг. В ситуации, когда мы не понимаем четких перспектив и не видим гарантий - это вызывает протест. Мы не против того, чтобы у артистов была возможность больше зарабатывать и выступать на других сценах, но мы должны понимать, что при определенных обстоятельствах мы можем потерять частицу чего-то более важного", - сказал М.Авдеев.
О том, что Александринский театр и ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова), сообщил министр культуры Владимир Мединский.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
Interfax-Russia.ru – Небоскреб-"ракету" построят в московских Филях для Национального космоцентра. В центре объединят основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket