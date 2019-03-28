Часть труппы театра Волкова выступила против объединения с Александринкой

28.03.19 12:19

© РИА Новости. Олег Смыслов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Художественный руководитель и директор театра им. Федора Волкова заняли полярные позиции по вопросу объединения с Александринкой, передал корреспондент "Интерфакса" со встречи руководства театра с труппой.

"Мы будем отвечать за спектакли, никаких дешевых комедий и режиссеров. Объединение принесет новые площадки, возможность выступать нам на сцене Александринского театра, будет новый попечительский совет. Будут новые европейские и американские гастроли, увеличение зарплат, система дополнительного медицинского страхования для всех сотрудников, а не только актеров. Наконец, мы сможем отремонтировать верховые конструкции сцены театра", - заявил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.

В свою очередь директор театра Алексей Туркалов подверг его критике за инициативу объединения театров.

"Вы не считаете артистов за людей... Поверьте, три четверти труппы здесь не будет. Моя позиция - никуда не уходить из области и остаться первым русским театром", - сказал А.Туркалов.

Он добавил, что за пару месяцев работы в театре "увидел, как тут все устроено за время фактического правления Марчелли".

При этом мнения артистов по вопросу объединения разделились. Идею поддержали преимущественно актеры, регулярно выступающие в спектаклях Е.Марчелли. Другие же, напротив, раскритиковали худрука. Некоторые из них подчеркнули, что годами не имеют возможности играть для зрителей.

Собрание проходило в открытом режиме для общественности и СМИ.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев отметил, что про объединение театров руководство региона узнало случайно, а ситуация требует взвешенного решения.

"Мы должны понимать, к чему может привести такой шаг. В ситуации, когда мы не понимаем четких перспектив и не видим гарантий - это вызывает протест. Мы не против того, чтобы у артистов была возможность больше зарабатывать и выступать на других сценах, но мы должны понимать, что при определенных обстоятельствах мы можем потерять частицу чего-то более важного", - сказал М.Авдеев.

О том, что Александринский театр и ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - "Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова), сообщил министр культуры Владимир Мединский.