Медведев утвердил создание научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы"

28.03.19 12:43

© РИА Новости. Евгений Биятов

28 марта. Interfax-Russia.ru - Постановлением правительства РФ создан инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы", сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, соответствующий документ им уже подписан.

"В рамках национальных целей, которые мы сейчас стремимся достичь, Россия должна войти в топ-5 стран-лидеров по национально-технологическому развитию - на это, собственно, направлен национальный проект "Наука", - сказал Д.Медведев на заседании правительства в четверг в Москве.

Он отметил, что в реализации этого проекта активно участвует МГУ.

"Это наш ведущий университет, обладающий очень сильной научной школой, поэтому такой инновационный центр создается на его базе", - подчеркнул премьер.

По его словам, новый центр должен решить ряд задач: "Во-первых, привлечь к участию в работе как можно больше талантливых ученых и предпринимателей, которые могли бы свои проекты воплощать, во-вторых, повысить инвестиционную привлекательность исследований и разработок в самых разных сферах".

Как уточнил Д.Медведев, речь идет о таких "наиболее продвинутых сферах, как биомедицина, фармацевтика, информационные технологии, нанотехнологии, робототехника, космос и другие".

Другая цель проекта - "создать условия для коммерческого использования более перспективных разработок", сказал премьер, заметив, что "это, наверное, самая слабая наша сторона".

"Поэтому ей надо уделять максимальное внимание, то есть сделать эти разработки максимально востребованными в различных отраслях экономики", - подчеркнул Д.Медведев.

Он сообщил, что "финансирование проекта будет осуществляться за счет федерального бюджета, за счет частных инвесторов, за счет Москвы".