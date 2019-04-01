Столичные библиотеки отметят 210-летие Гоголя спектаклями и выставками

01.04.19 13:00

© РИА Новости. Максим Блинов

1 апреля. Interfax-Russia.ru - Лекции, кинопоказы, выставки, мастер-классы и спектакли, посвященные русскому писателю Николаю Гоголю, подготовили в столичных библиотеках к 210-летию со дня рождения классика, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в понедельник.

"Столичные библиотеки подготовили праздничную программу к 210-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Посетителей ждут лекции, кинопоказы, выставки, мастер-классы и спектакли, посвященные классику русской литературы", - говорится в сообщении.

Мероприятия стартуют в день рождения писателя, 1 апреля, и продлятся до осени, отмечается в сообщении.

"В апреле пройдет более 100 бесплатных мероприятий на 77 площадках. На некоторые из них потребуется регистрация", - уточняется в пресс-службе.

В "Доме Гоголя" для посетителей подготовили бесплатные показы советских фильмов, специальную музыкальную программу и выставку "Двести +10", отмечается на портале.

В библиотеках ЮАО с 2 по 7 апреля пройдет окружной проект "Итальянская неделя Николо Гоголя". Все события посвящены годам жизни писателя, которые он провел в Италии, отмечается в сообщении.

В других столичных библиотеках также подготовили мероприятия к 210-летию со дня рождения русского классика: гости смогут сыграть в уникальную версию игры "Мафия", совершить виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу и поучаствовать в литературном обеде.