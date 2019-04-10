Третьяковка начала реставрацию картины Репина "Иван Грозный"

10.04.19 14:53

© РИА Новости. Сергей Пятаков

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Третьяковская галерея приступила к реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный", пострадавшей в ходе нападения в мае прошлого года.

"В первом квартале 2019 года в Государственной Третьяковской галерее был завершен этап предреставрационных исследований картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". В настоящее время идет первый этап реставрации полотна", - сообщили в пресс-службе музея журналистам в среду.

Там напомнили, что нападение на картину произошло в мае 2018 года.

Ранее сообщалось, что картину было решено "передублировать" на другой холст, а для реставрации создана специальная мастерская.

Картину И.Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") сильно повредил в Третьяковской галерее 25 мая 2018 года приехавший из Воронежской области 37-летний Игорь Подпорин. Он металлическим ограждением разбил стекло картины и повредил полотно. Холст оказался разодран в трёх местах, пострадала авторская рама.

Свой поступок И.Подпорин объяснил тем, что "возмутился содержанием картины", "потому что в картине всё ложь". В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ)". Ему грозит до 6 лет заключения. 11 марта в Москве начался суд по его делу.