Футболистов Кокорина и Мамаева эвакуировали из суда после звонка о бомбе

11.04.19 15:17

© РИА Новости. Илья Питалев

11 апреля. Interfax-Russia.ru - В Москве из-за анонимной угрозы взрыва эвакуируют Пресненский суд, где слушается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Поступила анонимная угроза о якобы заложенном взрывном устройстве. Проводится эвакуация", - заявил "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Всего из здания было эвакуировано порядка 150 человек.

А.Черников также добавил, что угроза взрыва в Пресненском суде Москвы, где слушается дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не подтвердилась.

"Угроза не подтвердилась. После проведения правоохранительными органами всех необходимых проверочных мероприятий суд возобновил свою работу, в том числе и рассмотрение уголовного дела в отношении А.Кокорина, П.Мамаева и других", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Алексей Черников

Ранее Пресненский суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении футболистов.

П.Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве.

А.Кокорину вменяется два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе, с применением предмета в качестве оружия и хулиганство.

С октября 2018 года фигуранты находятся под стражей.

Во вторник в суде полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин заявили, что не признают обвинение в хулиганстве. Также фигуранты настаивают на том, что в их действиях не было предварительного сговора.