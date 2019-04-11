Строительство новой канатной дороги в Москве не затронет парковую зону

11.04.19 15:53

© РИА Новости. Антон Денисов

11 апреля. Interfax-Russia.ru - Проект строительства канатной дороги, которая свяжет станции московского метро "Сходненская" и "Речной вокзал", не предполагает размещения остановочных павильонов в парковой зоне, сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Строительство станции канатной дороги не попадает в зону парка", - сказал А.Емельянов журналистам в четверг.

Он добавил, что Мосгорнаследие проконтролирует внешний облик станции канатной дороги.

"Кроме того, в этом году планируется реставрация самого здания Северного речного вокзала", - добавил глава ведомства.

Как сообщалось, канатная дорога пройдет над Химкинским водохранилищем и свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Протяженность канатной дороги составит 2,3 км.