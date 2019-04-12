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12.04.19 13:17

В Москве задержаны 10 иностранцев, подделывавших документы для мигрантов

© РИА Новости. Вадим Жернов
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов столицы пресекли деятельность группировки, занимавшейся подделкой документов для мигрантов, их услугами могли пользоваться участники незаконных вооружённых формирований.

"Установлено, что злоумышленники организовали несколько подпольных типографий на территории столичного региона, где изготавливались документы для нелегальных мигрантов", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу.

По её словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по различным адресам задержаны 10 иностранных граждан, среди которых находились организаторы подпольного бизнеса - мужчина 46 лет и женщина 31 года.

"При обысках обнаружено большое количество незаполненных бланков различных миграционных документов, в том числе паспорта иностранных граждан с признаками подделки, оттиски печатей о пересечении государственной границы РФ, а также оборудование для изготовления поддельных документов, красители, мобильные телефоны и иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - добавила официальный представитель ведомства.

"Проверяется информация о том, что услугами организаторов криминального бизнеса пользовались участники запрещенных в России организаций и незаконных вооруженных формирований", - подчеркнула она.

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