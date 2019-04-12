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Строительство Национального космического центра в Москве обойдется в 25 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Никольский
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Национальный космический центр, который планируется построить в Москве, может и должен стать центром мирового класса, проект будет стоить порядка 25 млрд рублей и позволит создать около 20 тыс. новых рабочих мест, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мне представляется, что он может и должен стать центром мирового класса. (...) Этот проект примерно будет стоить 25 миллиардов рублей. Рассчитываем, что в 2022 году уже контур появится", - сказал В.Путин в пятницу в ходе посещения "НПО Энергомаш", говоря о планах создания Национального космического центра.

Он рассчитывает, что в этом центре сосредоточится российский научный и образовательный потенциал.

"Мы хотим, мне бы очень хотелось, чтобы это выглядело современно, красиво, достойно отрасли, чтобы там могли быть сосредоточены наш научный и образовательный потенциал", - заявил В.Путин.

По его словам, необходимо, чтобы там находилось не только все, что касается космоса напрямую, но чтобы рядом размещался и кластер из смежных областей, которые крайне нужны космической отрасли, например, таких как материаловедение.

"И, конечно, для таких как вы - молодых специалистов, перспективных, это будет очень интересно. Я думаю, что там мы можем создать до 20 тысяч новых высококлассных рабочих мест", - отметил глава государства.

В пятницу в ходе посещения "НПО Энергомаш" В.Путин ознакомился с перспективными разработками в области ракетного двигателестроения и пообщался с коллективом предприятия.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 20 февраля с Посланием Федеральному Собранию, поручил "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр. По словам президента, такой центр должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.

Здание-небоскрёб Национального космического центра планируется построить на западе Москвы в районе улицы Мясищева в Филях. Оно, согласно проектам, будет похоже на ракету. Национальный космический центр будет занимать 9,9 га, к нему будет прилегать территория Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после оглашения послания заявил журналистам, что создание Национального космического центра на базе Центра имени Хруничева займет 3,5 года. "В одном месте будут собраны 20 тысяч конструкторов и инженеров "Роскосмоса". Я думаю, что через 3,5 года, по нашим расчетам, это будет сделано", - сказал он.

22 февраля он сообщил, что в рамках Национального космического центра планируется создать: головной офис госкорпорации "Роскосмос", офисы предприятий отрасли, ситуационный центр. Он сообщил также, что в новом здании появится "зеркало" Центра управления полётами, который находится в Королёве, куда также будет поступать вся информация, что и в ЦУП.

Д.Рогозин отметил, что Национальный космический центр будет построен за счет средств города Москвы: "На средства Москвы будет построен Национальный космический центр. Это вклад Москвы. "Роскосмос" не тратит ничего на создание Национального космического центра", - сказал глава госкорпорации.

Он сообщил, что "Роскосмос" будет вкладывать средства в обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 Га в создаваемом на базе Центра имени Хруничева кластере.

Полное завершение работ запланировано на 2024 год.

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