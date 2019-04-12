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Самым богатым членом правительства в 2018 году стал Трутнев

© РИА Новости. Виталий Аньков
12 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, задекларировав доход в 538,4 млн рублей, возглавил рейтинг членов правительства по величине доходов в 2018 году, минимальный доход задекларировал министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев - 6,1 млн рублей.

Председатель правительства Дмитрий Медведев в 2018 получил доход в размере 9,917 млн рублей против 8,565 млн рублей в 2017 году (рост на 15,8%), следует из опубликованных в пятницу сведений о доходах и имуществе федеральных чиновников. По уровню годового дохода премьер среди членов правительства оказался в третьем десятке (из 32 членов кабинета министров)

Доход лидера списка - Ю.Трутнева - в 2018 году вырос на 43% по сравнению предыдущим годом, когда он задекларировал 377 млн рублей. При этом в прошлом году Ю.Трутнев занимал лишь третью строчку, уступая ныне бывшим вице-премьеру Александру Хлопонину (2 млрд 912 млн рублей) и главе Минсельхоза Александру Ткачеву (548 млн рублей), которые не вошли в новый состав кабинета министров.

Пресс-секретарь Ю.Трутнева Тимур Чернышев пояснил "Интерфаксу", что заместитель председателя правительства в прошлом году продал недвижимость и ценные бумаги. "Основные доходы в 2018 году были сформированы за счет продажи принадлежащего вице-премьеру недвижимого имущества, а также в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении. Вице-премьер полностью вышел из принадлежавших ему ценных бумаг", - сказал Т.Чернышев.

На второе место с прошлогоднего четвертого переместился глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр промышленности и торговли заработал в 2018 году более чем в два раза больше, чем в 2017-ом - 443 млн рублей против 213,6 млн рублей. В пресс-службе ведомства рост доходов министра прокомментировали "Интерфаксу" следующим образом: "За счет реализации активов". В министерстве не уточнили, о продаже каких именно активов идет речь. При этом список недвижимости и земельных участков, а также автопарка в собственности министра в 2018 году не претерпел никаких изменений по сравнению с 2017 годом.

Почетное третье место в этом условном рейтинге принадлежит министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, задекларировавшему 183,8 млн рублей.

На четвертом месте глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, получивший в прошлом году доход в 47,5 млн рублей. На пятом оказался министр культуры Владимир Мединский, годовой доход которого вырос почти в пять раз - до 41,9 млн рублей против 8,7 млн рублей. На шестой строчке первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов с 40,1 млн рублей в 2018г. против 25,1 млн рублей в 2017г. (рост на 60%). На седьмой позиции расположился глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, задекларировавший в 2018 году доход в 31,9 млн рублей. На восьмом месте - вице-премьер Алексей Гордеев с 23,9 млн рублей. Чуть меньше заработал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, занявший девятую строчку - 23,1 млн рублей.

Десятое место - за вице-премьером Дмитрием Козаком, доход которого составил 22,8 млн рублей (21,4 млн рублей годом ранее). На одиннадцатом месте расположился министр экономического развития Максим Орешкин - 21,5 млн рублей (20,9 млн рублей), на двенадцатом - министр энергетики РФ Александр Новак с 18,6 млн рублей (16,3 млн рублей), на тринадцатом - министр науки и высшего образования Михаил Котюков с 17,8 млн рублей.

Среди тех членов кабмина, которые за прошлый год заработали более 10 млн рублей, в самом низу условного рейтинга оказались сразу пять заместителей председателя правительства, а также главы МВД и Минобороны: на четырнадцатом вице-премьер Юрий Борисов с 17,2 млн рублей, на пятнадцатом вице-премьер Ольга Голодец с 15,7 млн рублей (11,5 млн рублей), на шестнадцатом вице-премьер Виталий Мутко с 15,3 млн рублей (7,7 млн рублей), на семнадцатом вице-премьер Татьяна Голикова с 14,2 млн рублей, вице-премьер Константин Чуйченко с 13 млн рублей, министр обороны Сергей Шойгу с 11,5 млн рублей (10,3 млн рублей) и министр внутренних дел Владимир Колокольцев с 10 млн рублей (9,5 млн).

Самый маленький доход за 2018 год среди всех членов правительства задекларировали региональные министры и глава Минтруда. На последнем месте по уровню годового дохода министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев с 6,1 млн рублей, чуть больше него заработал глава ведомства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - 6,6 млн рублей. Тройку лидеров "антирейтинга" замыкает министр труда Максим Топилин с 6,9 млн рублей (5,9 млн рублей в предыдущем году).

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