Сергей Иванов сменил Рогозина во главе Попечительского совета РВИО

15.04.19 13:19

© РИА Новости. Алексей Никольский

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов стал председателем Попечительского совета Российского военно-исторического общества (РВИО).

Голосование прошло в понедельник в президентской библиотеке Кремля, С.Иванов был выбран председателем единогласно, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать", - сказал он.

В своей речи С.Иванов отметил, что в настоящее время "историю пытаются переквалифицировать". "Особенно сейчас, когда приближается 75-я годовщина освобождения народов Восточной Европы от фашизма, а также 80-летие начала Второй мировой войны", - заметил он.

С.Иванов пообещал, что РВИО будет продолжать работы по увековечиванию памяти павших воинов и создании музейных экспозиций, посвященных истории России.

Ранее председателем Попечительского совета РВИО был гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Председателем РВИО является министр культуры РФ Владимир Мединский.