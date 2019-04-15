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15.04.19 13:19
Сергей Иванов сменил Рогозина во главе Попечительского совета РВИО
Голосование прошло в понедельник в президентской библиотеке Кремля, С.Иванов был выбран председателем единогласно, передаёт корреспондент "Интерфакса".
"Спасибо за доверие. Постараюсь его оправдать", - сказал он.
В своей речи С.Иванов отметил, что в настоящее время "историю пытаются переквалифицировать". "Особенно сейчас, когда приближается 75-я годовщина освобождения народов Восточной Европы от фашизма, а также 80-летие начала Второй мировой войны", - заметил он.
С.Иванов пообещал, что РВИО будет продолжать работы по увековечиванию памяти павших воинов и создании музейных экспозиций, посвященных истории России.
Ранее председателем Попечительского совета РВИО был гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Председателем РВИО является министр культуры РФ Владимир Мединский.
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