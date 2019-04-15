Замглавы Минстроя рекомендовал россиянам не откладывать покупку жилья

15.04.19 13:24

© РИА Новости. Нина Зотина

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин призвал граждан покупать квартиры сегодня, не дожидаясь никаких изменений.

"У нас сегодня из каждого утюга звучат истории о том, что надо что-то там субсидировать, и у нас люди сидят и чего-то всё время ждут. Вот я призываю не ждать ничего, а идти и покупать квартиры сегодня. Не надо ничего ждать ни 1 июля, ни 21 июля, если есть возможность купить квартиру - значит идите и покупайте", - сказал он в ходе панельной дискуссии на конференции Сбербанка в Самаре.

В РФ реализуется план поэтапного отказа от долевого строительства. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев отмечал, что жилье может подорожать в среднем на 5-6% при переходе строительной отрасли на проектное финансирование и работу с счетами эскроу.

"Есть предпосылки к этому удорожанию ... Но подорожания в два-три раза точно не будет. Если проект хороший, продажи достаточно активны, как заверяет банковское сообщество, это будет примерно 5-6%, но точно не в два-три раза", - говорил В.Якушев.

Он подчеркнул, что удорожание должно быть незначительным, поскольку в цене квадратного метра застройщиками должны учитываться, в частности, компенсационные меры государства по отношению к стройотрасли.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла о недопустимости повышения стоимости жилья в результате перехода застройщиков на эскроу-счета.

"Нельзя при этом допустить удорожания жилищного строительства и повышения стоимости жилья", - отмечала она.

В противном случае, подчеркнула В.Матвиенко, снизится доступность жилья для населения.