Арбитражный суд Москвы не дал гражданину-банкроту спасти от реализации единственное жилье

15.04.19 14:23

© РИА Новости. Алексей Даничев

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Москвы отказался исключить из конкурсной массы обанкротившегося гражданина единственное жилье - пятикомнатную трехэтажную квартиру, следует из опубликованного определения в деле о банкротстве находящегося на пенсии Анатолия Фрущака.

Суд учел позицию Верховного суда (ВС) РФ, который в ноябре 2018 года допустил возможность изъятия единственного жилья в том случае, если должник злоупотребляет правами.

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении заявления А.Фрущака об исключении из конкурсной массы его единственного жилья - пятикомнатной квартиры в Подмосковье. Это заявление суд рассматривал повторно, так как в ноябре 2018 года ВС РФ отменил решения судов в пользу банкрота, запретивших реализацию путем торгов его квартиры.

Квартира А.Фрущака стоимостью порядка 28 млн рублей стала предметом спора из-за того, что ее владелец задолжал более 14 млн рублей Александру Кузнецову. Долг А.Фрущак не гасил с 2010 года и всячески спасал недвижимость: пытался отдавать квартиру жене по соглашению о разделе имущества, та дарила ее дочери, а когда суды общей юрисдикции развернули эти сделки, сославшись на злоупотребление правом, и на квартиру было обращено взыскание в ходе исполнительного производства, то в ход пошло заявление о личном банкротстве, следует из материалов дела.

Отправляя дело на пересмотр, ВС РФ указал на ситуации, когда правило о невозможности изъятия единственного жилья за долги не работает. Такого иммунитета должник может лишиться из-за злоупотребления правами. "Арбитражные суды (...) не опровергли доводы кредитора о том, что единственной целью подачи должником заявления о собственном банкротстве явилась попытка обойти вступившие в законную силу судебные решения и прекратить процедуру обращения взыскания на имущество, законность которой уже была подтверждена в судебном порядке", - говорилось в определении судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

При новом рассмотрении первая инстанция сочла обоснованными доводы кредитора о том, что целью обращения А.Фрущака в суд с заявлением о личном банкротстве была попытка обойти вступившие в силу судебные решения и исключить из конкурсной массы единственный ликвидный актив.

Суд напомнил, что Московский областной суд еще в 2016 году отказался признать квартиру единственным жильем А.Фрущака, тогда же суд признал законными действия пристава по передаче недвижимости на реализацию. Также арбитражный суд обратил внимание, что в спорной квартире А.Фрущак зарегистрировался лишь в октябре 2017 года, а до этого проживал в другой квартире, от приватизации которой отказался в пользу дочери.

По мнению Арбитражного суда Москвы, вступившими в силу решениями судов общей юрисдикции установлено, что действия А.Фрущака по воспрепятствованию реализации спорной квартиры "характеризуют его недобросовестность, должник злоупотребил своим правом", что недопустимо.

Решение еще не вступило в силу, у А.Фрущака есть право его обжаловать в апелляции.

А.Фрущак пытается отстоять свое право на квартиру не только в судах арбитражных и общей юрисдикции, но и в Конституционном суде (КС) РФ. Его обращение находится на предварительном изучении, говорится на сайте суда. По итогам этой процедуры КС РФ решит, принимать ли к рассмотрению жалобу или нет. Содержание жалобы А.Фрущака на сайте суда не раскрывается.

КС РФ неоднократно в своих документах высказывался о том, что законодатель должен ограничить действующий в РФ имущественный иммунитет единственного жилья, но пока этого не сделано, такой иммунитет нерушим.

Осенью 2018 года стало известно, что Минюст дорабатывает свой законопроект, позволяющий изымать за долги роскошное жилье, имеющее статус единственного. Проект предусматривает, что это будет допустимо исключительно в рамках процедуры банкротства.