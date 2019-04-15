Памятник Вахтангову могут перенести из двора "Щуки" на новое место

15.04.19 14:39

© РИА Новости. Максим Блинов

15 апреля. Interfax-Russia.ru - Комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы обсудила возможный перенос памятника актёру и режиссёру Евгению Вахтангову к его театру из двора "Щукинского" училища, сказал председатель комиссии, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"В целом, город не приветствует перенос, но в некоторых случаях перенос возможен, например, если у здания есть своя территория и колонны. Давайте посмотрим, где лучше установить памятник - на центральной улице Арбат или же при входе в театр за колоннами",- сказал Е.Герасимов в понедельник на заседании.

"Ко мне обратились сначала в личном порядке директор театра им. Е.Вахтангова Кирилл Крок и ректор Щукинского училища Евгений Князев, возможно ли перенести памятник из двора Щукинского училища в предполагаемые несколько мест рядом с театром", - подчеркнул председатель комиссии.

В свою очередь, К.Крок сообщил, что есть предложение поставить памятник в Николопесковском переулке слева от театра. "Таким образом, уравновесить его с фонтаном "Принцесса Турандот"", - считает он.

Со своей стороны, начальник управления архитектурно-художественного облика Москвы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Александр Пилосов считает, что в переулке памятник не будет видно.

"Вся пешеходная улица Арбат заполнена инженерными коммуникациями, поставить посередине улицы памятник - невозможно. Со стороны переулка, с точки зрения коммуникаций, - это возможно, но он будет на задворках, его никто не увидит. Интересное место по фасаду, где стоит принцесса Турандот, лицом к Арбату", - сказал он.

Между тем начальник отдела монументов, памятных знаков и мемориальных досок департамента культурного наследия Москвы Сергей Половинкин выступил категорически против переноса памятника и счёл, что наиболее подходящим и простым вариантом была бы установка нового памятника.

"Мы всегда выступаем против переноса памятников, этот перенос ни к чему хорошему не приведёт, другие также начнут обращаться. Нас пугает именно прецедент, хотя такой перенос также сложнейшая архитектурная задача", - сказал он.

Член комиссии по монументальному искусству Мосгордумы, архитектор Игорь Воскресенский также считает, что памятник возле театра должен быть, но лучше создать новый, а не переносить.

По итогам дискуссии было решено, что Москомархитектура в течение двух недель должна рассмотреть возможные варианты.