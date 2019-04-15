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15.04.19 15:20

Собственник земли в Химках выплатит более 6 млн руб. за нелегальную свалку

© РИА Новости. Александр Кряжев
15 апреля. Interfax-Russia.ru - Компания "Империя" оштрафована за нелегальную свалку в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

"Арбитражный суд Московской области рассмотрел заявление ООО "Империя", оспаривавшего постановление Минэкологии об административном правонарушении. Общество было наказано за незаконную свалку, образованную на земельном участке в микрорайоне Клязьма-Старбеево городского округа Химки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о нелегальной свалке в Минэкологии региона сообщили жители Химок. В ходе проверки в микрорайоне были выявлены навалы мусора на площади около 10 тыс. кв. м. Находящийся на земельном участке пруд также был завален отходами. Зафиксированы случаи очагового возгорания мусора.

Инспекторы эконадзора выписали штраф, поскольку, согласно закону, собственник земельного участка несет ответственность за его экологическое состояние. В ходе расследования также был рассчитан ущерб окружающей среде, который превысил 6 млн рублей.

Общество обратилось в Арбитражный суд с требованием об отмене постановлений, однако суд подтвердил правоту Минэкологии Подмосковья. В ближайшее время ведомство планирует обратиться в судебные органы с требованием взыскать с нарушителя сумму ущерба.

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