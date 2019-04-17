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17.04.19 08:30
Строительство новой линии метро позволит снизить транспортную нагрузку на юго-западе Москвы
"В ближайшем будущем пассажиропоток на юге Москвы может вырасти до полумиллиона человек ежедневно. Это может спровоцировать серьезнейшие транспортные перегрузки в ЮЗАО в целом и создать крайне сложные условия движения как для общественного, так и для личного транспорта", - заявил И. Бахирев на публичных слушаниях по строительству Коммунарской линии метро.
Он отметил, что благодаря строительству Коммунарской линии разгрузятся южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий.
"Кроме того, улучшится ситуация на дорогах на юго-западе Москвы: их загрузка уменьшится ориентировочно на 15-20% за счёт того, что часть автомобилистов пересядет на городской транспорт", - добавил он.
Помимо этого, по его словам ожидается, что за счет перераспределения пассажиропотока снизится нагрузка на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, которой также пользуется часть жителей "новой" Москвы.
И. Бахирев напомнил, что сейчас в пешеходной доступности от новых станций метро живут 200 тысяч и работают 65 тысяч человек. "По нашим оценкам, строительство нового участка улучшит транспортную ситуацию в районах Ломоносовский, Гагаринский, Академический, Котловка.
"Также Коммунарская линия снизит возрастающую в связи с развитием Новой Москвы нагрузку на южные участки действующих Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро", - считает И. Бахирев.
Дополнительно Коммунарская линия разгрузит юг Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линии, которыми пользуется часть жителей из Новой Москвы.
В первую очередь будет построен участок Коммунарской линии от "Улицы Новаторов" до "Столбово" с пересадкой на одноименную станцию Сокольнической ветки. Это практически сразу окажет положительное влияние на транспортную ситуацию в ЮЗАО. Завершить строительство всей линии - с учетом вынесенного на сегодняшнее обсуждение центрального участка - планируется в 2023 году.
Коммунарская линия метро - линия глубокого заложения, т.е. тоннели пройдут на глубине 30 и более метров. Именно таким способом построено большинство действующих линий метрополитена, в том числе большая часть станций в центре Москвы. Строительство тоннелей на такой глубине исключает просадки грунта и безопасно для существующих зданий и сооружений.
Строительство новой линии положительно скажется, по мнению экспертов, и на экологической ситуации юго-запада столицы.
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