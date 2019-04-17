Истощенного ребенка из брянского детдома прооперировали в Москве

17.04.19 11:31

Фото с официальной страницы А.Кузнецовой в Facebook

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Пятилетний мальчик из брянского детского дома-интерната перенес операцию в столичной клинике, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина.

"Жителям Брянщины, внимательно следящим за судьбой маленького Сашеньки, сообщаю, что 15 апреля ребеночку провели операцию по замене гастростомы. Операция прошла успешно. Состояние малыша стабильное. Надеюсь, в скором времени он вернется в Брянск", - написала И.Мухина на своей странице в соцсети.

Ребенок поступил в городскую детскую больницу N9 им.Г.Н.Сперанского в Москве 28 марта. Он был крайне истощен, испытывал постоянные боли, судороги.

До этого пятилетний ребенок находился на лечении в разных медучреждениях региона после того, как в августе 2017 года выпал из окна второго этажа и получил открытую черепно-мозговую травму. В январе 2019 года мальчика по заявлению родителей перевели в Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. Условия содержания и лечения ребенка там проверяют следователи. Результаты проверок пока не обнародованы.

Между тем И.Мухина заявляла, что не понимает, "с какой целью нужна проверка".

Гастростомия - хирургическая операция по созданию искусственного входа в полость желудка через переднюю брюшную стенку с целью кормления пациента при невозможности приёма пищи через рот. Является самой распространённой из паллиативных операций, применяемых при непроходимости пищевода, как в России, так и за рубежом.