17.04.19 14:22

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что санкционные ограничения могут быть основанием для исключения из правила 50% прибыли на дивиденды для госкомпаний.

"Действительно, у нас есть общий подход в том, что в нынешней ситуации, подчеркиваю: дивидендная политика - это решение собственника, а в данном случае собственник - это государство, может меняться в зависимости от тех целей, которые мы преследуем", - сказал Д.Медведев в ходе отчета правительства РФ в Государственной думе в среду.

При этом он подчеркнул, что, с одной стороны, общество не должно ставиться в сложное положение, когда всю прибыль выплачивает в качестве дивидендов, но с другой стороны, доходы от компаний с госучастием должны быть.

"Мы остановились на цифре в 50%, и я не так давно утвердил специальное решение. Но оно имеет и исключения: общее правило 50%, и мы стараемся делать так, чтобы компании строго придерживались этого подхода; но в ряде случаев, когда речь идет об инфраструктурных компаниях, у которых очень значительные инвестиционные планы, которые невозможно уложить в оставшиеся 50%, мы размер дивиденда, то есть прибыли, вправе откорректировать", - сказал премьер.

Д.Медведев добавил, что это может быть связано со спецификой отраслевой деятельности компаний, в качестве примера приведя оборонную сферу. "И это может быть связано с санкционными ограничениями, которые введены в отношении компаний с госучастием. В данном случае все, о чем я сказал, касается акционерных обществ", - пояснил премьер.

По словам главы правительства, одновременно были приняты решения и о том, чтобы унитарные предприятия также в сопоставимых объемах участвовали в распределении прибыли.