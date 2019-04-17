Архсовет отправил на доработку проект реконструкции Военторга на Воздвиженке

17.04.19 15:03

© РИА Новости. Илья Питалев

17 апреля. Interfax-Russia.ru - Проект реконструкции здания Военторга на улице Воздвиженка в центре Москвы отправлен на доработку, сообщил журналистам в среду после заседания Архсовета главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он напомнил, что объект является новоделом, но собственник решил, что и это здание необходимо сделать более современным. Предложенный им проект Архсовет не устроил.

"Понятно, что есть намерение его реконструировать. В такой редакции проект мы пока не примем", - отметил он.

Главный архитектор отметил, что некоторые члены Архсовета вообще считают целесообразным не трогать объект.

"Надо поискать способы реконструкции", - заявил С.Кузнецов.

Заказчиком проекта выступило АО "Торговый дом "Центральный военный универсальный магазин".

Представленный проект реконструкции предполагает изменение внешнего вида купола здания, первого этажа, предназначенного под ритейл, и входной группы. Представленный компанией АВ development вариант реконструкции фасадов предполагает изменение пропорций первых двух этажей здания, чтобы сделать его более заметным для горожан и "заставить работать ритейл". На первом этаже предполагается размещение кафе и ресторана и смена арендатора (сейчас площади занимает "Детский мир"). Предполагается, что первый этаж должен получить дополнительную подсветку и визуально соединиться со вторым офисным этажом

Как сообщалось ранее, магазин "Детский мир", который располагается в здании в настоящее время, подобрал для своего флагманского объекта площадку на Новом Арбате.