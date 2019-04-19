Законопроект о частных кладбищах находится в стадии обсуждения - глава Минстроя

19.04.19 16:30

© РИА Новости. Владимир Вяткин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Законопроект "О похоронном деле", согласно которому в России могут появиться частные кладбища, будет внесен в правительство в ближайшее время, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев.

"На сегодняшний день данный законопроект подготовлен и находится в стадии обсуждения. После того, как мы закончим обсуждение со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ, документ будет внесен в правительство", - сказал В.Якушев журналистам в пятницу.

Ранее сообщалось, что Минстрой подготовил законопроект "О похоронном деле", согласно которому в стране могут появиться частные кладбища, созданные на основе государственно-частного партнерства. У них будет частный оператор, который сможет получать прибыль за оказанные услуги. При этом оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми заключены соглашения.

В настоящее время доработанный документ с правками разослан экспертам для финального ознакомления.