Владельца банка "Югра" отправили под домашний арест

19.04.19 19:06

© РИА Новости. Андрей Старостин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под домашний арест до 18 июня основного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, задержанного по делу о растрате 7,5 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Хотина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 18 июня", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Как следует из решения суда, банкиру запрещено покидать его квартиру на улице Полянка в Москве в ночное время - с 22:00 до 6:00; запрещено общаться с другими фигурантами дела, кроме родственников, круг которых определен законом; запрещено получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи, за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.

А.Хотину вменяется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как сообщили в Следственном комитете России, речь идет о сумме в 7,5 млрд рублей.

Согласно оглашенным в суде материалам, уголовное дело в отношении А.Хотина и еще шестерых человек было возбуждено 18 апреля. Потерпевший стороной признан банк "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Как отметил в суде следователь, причастность А.Хотина к инкриминируемому преступлению подтверждается "материалами оперативно-розыскной деятельности, документами Центрального банка России, показаниями потерпевшего и иными доказательствами".

Находясь на свободе, пояснил следователь, банкир может скрыться и помешать расследованию.

В свою очередь, адвокат А.Хотина Игорь Мардиросов просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя, назвав домашний арест "крайней мерой".

Защитник подчеркнул, что "в материалах дела отсутствуют материалы о причастности Алексея Юрьевича Хотина к данному преступлению", а "само уголовное дело возбуждено с нарушениями, поскольку по данным эпизодам ранее были "отказные" материалы (отказы в возбуждении уголовного дела - ИФ)".

Банкир также попросил суд не заключать его под домашний арест. "Я не уезжал и не собираюсь уезжать", - отметил он.

Прокурор в суде поддержал ходатайство следователя как законное и обоснованное.

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел в "Югре" временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем - ИФ). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом. Активы банка на эту дату составили 34,007 млрд рублей, обязательства - 194,868 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что активы банка на дату отзыва лицензии составляли 197,2 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей, то есть "дыра" составляла 2,1 млрд рублей. После проведения обследования временной администрацией "дыра" в капитале "Югры" выросла до 143 млрд рублей (активы составляли 56,3 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей).

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

А.Хотину принадлежит также ряд нефтяных активов, в том числе Exillon Energу.