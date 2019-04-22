Расчет на здравомыслие: Москва не ждет перемен после победы Зеленского на выборах
  
Избежать банкротства: "ГАЗ" попросил у государства почти 30 млрд рублей
   
В масштабах страны: реновацию жилья могут провести по всей стране
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
22.04.19 15:36

РЖД: ВСМ Москва-Петербург облегчит выход грузов с Урала на северо-запад РФ

© РИА Новости. Игорь Агеенко
22 апреля. Interfax-Russia.ru - Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в случае ее запуска облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении северо-запада РФ, считает первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин.

"При строительстве ВСМ до Санкт-Петербурга будет перераспределена часть грузопотока с направления Екатеринбург - Пермь - Волховстрой, повысится эффективность перевозочного процесса всей системы западнее Урала", - заявил топ-менеджер в интервью корпоративному изданию монополии.

"Это позволит РЖД перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры", - добавил он.

Само направление Москва - Санкт-Петербург сейчас занято "Сапсанами", из-за чего грузовые поезда направляются в обход основного хода, напомнил А.Мишарин. "Смешанная технология является препятствием для дальнейшего роста перевозок. А основной прогнозируемый прирост грузопотоков, в первую очередь контейнерных грузов, ожидается именно в северо-западном направлении и составит, по расчетам "Института экономики и развития транспорта" ("дочка" "Российских железных дорог" - ИФ), 124 млн тонн к 2030 г.", - отметил первый замглавы РЖД.

"Перевод пассажирских поездов на новую инфраструктуру (высокоскоростную магистраль - ИФ) откроет возможности для пропуска грузового поездопотока по кратчайшему направлению Москва - Бологое - Санкт-Петербург и в целом в северо-западном направлении, для дальнейшего развития портов, в том числе Бронки, и опережающего развития экономики регионов - Карелии, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей", - сказал топ-менеджер.

При этом он отметил, что высвобождению существующей инфраструктуры под грузовые перевозки будет способствовать и реализация проектов ВСМ из Москвы в Нижний Новгород и далее до Казани и Екатеринбурга с переключением на них значительной доли пассажиропотоков.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  22.04.19 14:32
В РФ впервые в мире успешно пересадили ребенку печень и лёгкие одновременно
.
  22.04.19 12:59
Врач "Зенита" осмотрит Кокорина в СИЗО
.
  22.04.19 12:15
Гидрометцентр: в Москве наступила настоящая весна
.
  22.04.19 11:27
Более 20 тыс. ипотечных договоров зарегистрировано в Москве с начала года
.
  22.04.19 11:16
Столичные СИЗО удалось разгрузить за счет домашних арестов - омбудсмен
.
  22.04.19 11:06
Особняк из "Мастера и Маргариты" отреставрируют до конца года
.
  19.04.19 19:06
Владельца банка "Югра" отправили под домашний арест
.
  19.04.19 11:23
Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве
.
  19.04.19 11:12
В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры
.
  19.04.19 11:10
Все застройщики Москвы подали заявки на получение эскроу


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket