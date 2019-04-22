РЖД: ВСМ Москва-Петербург облегчит выход грузов с Урала на северо-запад РФ

22.04.19 15:36

© РИА Новости. Игорь Агеенко

22 апреля. Interfax-Russia.ru - Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург в случае ее запуска облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении северо-запада РФ, считает первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин.

"При строительстве ВСМ до Санкт-Петербурга будет перераспределена часть грузопотока с направления Екатеринбург - Пермь - Волховстрой, повысится эффективность перевозочного процесса всей системы западнее Урала", - заявил топ-менеджер в интервью корпоративному изданию монополии.

"Это позволит РЖД перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры", - добавил он.

Само направление Москва - Санкт-Петербург сейчас занято "Сапсанами", из-за чего грузовые поезда направляются в обход основного хода, напомнил А.Мишарин. "Смешанная технология является препятствием для дальнейшего роста перевозок. А основной прогнозируемый прирост грузопотоков, в первую очередь контейнерных грузов, ожидается именно в северо-западном направлении и составит, по расчетам "Института экономики и развития транспорта" ("дочка" "Российских железных дорог" - ИФ), 124 млн тонн к 2030 г.", - отметил первый замглавы РЖД.

"Перевод пассажирских поездов на новую инфраструктуру (высокоскоростную магистраль - ИФ) откроет возможности для пропуска грузового поездопотока по кратчайшему направлению Москва - Бологое - Санкт-Петербург и в целом в северо-западном направлении, для дальнейшего развития портов, в том числе Бронки, и опережающего развития экономики регионов - Карелии, Ленинградской, Новгородской и Тверской областей", - сказал топ-менеджер.

При этом он отметил, что высвобождению существующей инфраструктуры под грузовые перевозки будет способствовать и реализация проектов ВСМ из Москвы в Нижний Новгород и далее до Казани и Екатеринбурга с переключением на них значительной доли пассажиропотоков.