Большинство родителей недовольны качеством питания в подмосковных школах

22.04.19 15:51

© РИА Новости. Алексей Куденко

22 апреля. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье подвели итоги опроса о школьном питании: 56% родителей недовольны качеством еды в учебных заведениях, сами ученики однозначного ответа не дали, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"На вопрос "довольны ли вы качеством школьного питания." 44%, почти половина, ответили "да" и 56% ответили "нет", - сказала К.Мишонова журналистам в понедельник.

По ее словам, опрос проводился в Подмосковье с 29 марта по 15 апреля на Школьном портале, на вопросы анкет ответили более 32 тыс. детей и 28 тыс. родителей. Наиболее активно в опросе принимали участие родители из Раменского, Подольска, Балашихи, Химок и Солнечногорска.

"На самый главный вопрос этого исследования, (...) - нравится ли вам школьная еда, только 20% детей ответили "да, нравится", 28% сказали "категорически нет" и 52% сказали, что "иногда". То есть, половине школьников иногда нравится школьная еда", - сказала К.Мишонова.

Подмосковный детским омбудсмен также сообщила, что систему безналичной оплаты питания планируют внедрить во всех школах Подмосковья.

"Для нас важно, чтобы она (система безналичного расчета - ИФ) побыстрее внедрялась. (...) Будем стараться, сделаем запрос, что нам нужно это в каждой школе", - сказала К.Мишонова в понедельник журналистам.

Она уточнила, что, в настоящий момент система безналичной оплаты доступна в отдельных муниципалитетах, в том числе, в Химках.

"У ребенка есть карточка, он проводит эту карточку (...) прикладывает свою ладошку и оплачивает таким образом обед в школе, а родителям приходит смс, что ребенок купил", - уточнила К.Мишонова.