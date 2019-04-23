Бизнес-омбудсмен Титов назвал арест Абызова избыточной мерой

23.04.19 13:22

© РИА Новости. Владимир Песня

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвинённый в создании преступного сообщества и мошенничестве, не обращался за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову.

"Обращения к нам не поступало, поэтому как-таковую работу мы вести не имеем права", - сказал бизнес-омбудсмен "Интерфаксу".

При этом, он уточнил, что считает заключение М.Абызова под стражу избыточной мерой.

"Ему вменяется 210 статья, поэтому мера пресечения в соответствии с законом может быть любая. Тем не менее, мы высказали своё отношение, что по экономическим преступлениям в рамках хозяйственной деятельности, а ему вменяются именно эти, мера пресечения в виде ареста является избыточной, даже если она законна", - сказал Б.Титов.

М.Абызову вменяется в вину организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года М.Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, М.Абызов путем обмана акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" ("Сэбико") и ОАО "Региональные электрические сети" ("РЭС"), осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Никто из фигурантов не признает вину.