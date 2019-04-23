Центральные улицы Москвы перекроют 24 апреля в связи с подготовкой к параду

23.04.19 13:32

© РИА Новости. Евгений Биятов

23 апреля. Interfax-Russia.ru - Ряд центральных улиц Москвы в среду вечером закроют для движения автотранспорта в связи с подготовкой к военному параду на Красной площади 9 мая.

С 21:00 и до окончания мероприятия не будет движения транспорта по Тверской улице на всем ее протяжении до Садового кольца, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения во вторник.

Кроме того, с 22:00 и до завершения тренировки для автомобилей закроют Ильинку, Варварку, Большой Москворецкий мост, Моховую улицу от Воздвиженки, улицу Охотный ряд и Театральный проезд до Петровки.

В связи с перекрытиями также будет изменен режим работы ряда наземных маршрутов общественного транспорта.

Более массовые перекрытия улиц Москвы запланированы на 29 апреля и 4 мая, когда состоятся ночные репетиции парада на Красной площади с участием военной техники, а также 7 мая в связи с генеральной репетицией и 9 мая из-за самого парада Победы.