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23.04.19 13:32
Центральные улицы Москвы перекроют 24 апреля в связи с подготовкой к параду
С 21:00 и до окончания мероприятия не будет движения транспорта по Тверской улице на всем ее протяжении до Садового кольца, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения во вторник.
Кроме того, с 22:00 и до завершения тренировки для автомобилей закроют Ильинку, Варварку, Большой Москворецкий мост, Моховую улицу от Воздвиженки, улицу Охотный ряд и Театральный проезд до Петровки.
В связи с перекрытиями также будет изменен режим работы ряда наземных маршрутов общественного транспорта.
Более массовые перекрытия улиц Москвы запланированы на 29 апреля и 4 мая, когда состоятся ночные репетиции парада на Красной площади с участием военной техники, а также 7 мая в связи с генеральной репетицией и 9 мая из-за самого парада Победы.
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