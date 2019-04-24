Навигация по каналу имени Москвы начнется в среду

24.04.19 09:30

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

24 апреля. Interfax-Russia.ru - Гидротехнические сооружения Федерального государственного бюджетного учреждения "Канал имени Москвы" подготовили к новому сезону речных перевозок, навигация по нему начнется 24 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе учреждения.

"К началу навигации-2019 были выполнены ремонтно-профилактические работы на 25 стратегически важных объектах канала имени Москвы, от которых зависит безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, к новому сезону подготовили также 3,5 тыс. навигационных знаков: 1,4 тыс. береговых и 2,1 тыс. плавучих.

10 января 2019 года в результате размыва дамбы канала над Тушинским тоннелем разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы "Канала". В итоге из ее тела было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов.

Восстановить поврежденный участок канала имени Москвы планируется в июне. На этот участок "Канала имени Москвы" приходится 2,6% от всего объема судопропуска Центральной России. Так, в 2018 году здесь прошло 2,9 тыс. судов, а по всему Московскому бассейну - более 112 тыс. судов. При этом водная магистраль над Волоколамским шоссе используется, в основном, грузовым флотом, который идёт транзитом через Москву с юга на север и наоборот. На этом участке транспортируется около 2 млн тонн грузов в год.