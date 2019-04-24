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24.04.19 13:10

Врач "Зенита" дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

© РИА Новости. Григорий Сысоев
24 апреля. Interfax-Russia.ru - Врач футбольного клуба "Зенит" провел в СИЗО "Бутырка" осмотр футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению, сообщил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

"Сегодня главный врач футбольного клуба посетил Кокорина. В медицинской части СИЗО он провел осмотр подследственного, оценил состояние его здоровья", - сказал С.Цыганков в среду "Интерфаксу".

Он отметил, что по итогам осмотра "врач дал рекомендации".

Подробностей, связанных с заболеванием А.Кокорина и методом его лечения, С.Цыганков не сообщил.

Ранее представитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что руководство СИЗО "Бутырка" допустило врача ФК "Зенит" для медосмотра А.Кокорина. "В настоящее время врач в уже в СИЗО и проводит осмотр Кокорина. По итогу он даст рекомендации по его лечению", - сказал И.Мельников.

Он отметил, что ОНК со своей стороны будет контролировать исполнение данных врачом рекомендаций.

Как сообщилось, в ходе содержания в СИЗО у А.Кокорина обострилась травма колена из-за отсутствия курса реабилитации после операции.

Нападающий "Зенита" А.Кокорин и футболист "Краснодара" Павел Мамаев с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного о двух потасовках в Москве.

Футболисты обвиняются в участии в двух драках утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Спортсмены частично признают вину.

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