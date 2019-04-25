Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 5,5 раз

25.04.19 08:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

25 апреля. Interfax-Russia.ru - Измерительные станции "Мосэкомониторинга" в ночь на четверг зафиксировали превышение допустимой концентрации (ПДКм.р.) сероводорода в нескольких районах юго-востока столицы.

Содержание вредного вещества в районе Печатники около 5:00, по данным сайта учреждения, превысило норму в 5,5 раз.

ПДКм.р. сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Печатниках было отмечено 0,0441 мг/м3.

Кроме того, уровень сероводорода ночью был превышен в районах Люблино (в 3,9 раза) и Марьино (в 2,5 раза).

Во всех трех случаях "Мосэкомониторинг" предупредил, что в воздухе может ощущаться запах, но критерий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по опасности для здоровья не превышен.

Пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы накануне предупредила о том, что 25 апреля в ночные и ранние утренние часы вероятно кратковременное ухудшение условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе столицы.

Последний раз столь серьезное превышение уровня сероводорода в Москве фиксировалось в ночь на 17 декабря 2018 года. По данным наблюдений, в районе Новокосино содержание вредного вещества перекрыло норму в 5,14 раза.

В ночь на 23 апреля уровень сероводорода в районе Люблино был превышен более чем втрое.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что первые обратимые от воздействия сероводорода последствия (раздражение глаз) могут наступить при концентрации 0,15 мг/м3. Это в 18,75 раз больше, чем ПДКм.р. (0,008 мг/м3).