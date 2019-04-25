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25.04.19 10:55
В Новой Москве построят компенсационный дом для обманутых дольщиков
"Согласно "дорожной карте", ввод компенсационного дома в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года", - подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что новый жилой дом построят для дольщиков проблемных домов по адресам: городской округ Щербинка, ул. Овражная, вл. 3-8, корп. 3; ул. Мостотреста, вл. 7 и Михайлово-Ярцевское поселение, поселок Шишкин Лес.
Итоги проведения открытого конкурса на проектирование дома будут подведены 17 мая 2019 года. После того, как проектно-сметная документация пройдет госэкспертизу, застройщик сможет получить разрешение на строительство и начать стройку.
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