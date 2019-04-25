Москва оказывает поддержку жителям Донбасса, ставшим де факто жителями России

25.04.19 16:23

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25 апреля. Interfax-Russia.ru - Указ президента РФ об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик связан с тем, что эти люди де факто стали россиянами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ситуация в Донбассе ухудшается. Я провожу большое количество встреч со студентами, представителями неправительственных организаций, я встречаюсь в рамках этих мероприятий с людьми, которые приехали из Донбасса и нашли здесь временный приют, или которые живут здесь на постоянной основе", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"Каждый раз в ходе таких встреч, и это делалось многие годы, я слышала упреки в адрес нашей страны, что очевидная необходимость поддержать наших людей, которые де факто стали жителями нашей страны - они не видят ничего со стороны Российской Федерации", - отметила официальный представитель МИД РФ, комментируя указ президента РФ о упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

М.Захарова считает эти упреки несправедливыми, поскольку "та гуманитарная помощь, политическое содействие, моральная поддержка, которая оказывается Россией, и в частности россиянами, дорогого стоит".

По ее словам, без поддержки Москвы жизнь этих людей "сложилась бы куда более драматично".

"Эти аргументы принимались, но я постоянно слышала, мы получали сотни, если не тысячи сообщений, комментариев от людей, которые живут в Донбассе, с мольбой о том, чтобы их судьба каким-то образом улучшилась", - сказала М.Захарова.