Институт сити-менеджера могут ввести в Иркутске вместо возвращения прямых выборов мэра

25.04.19 17:34

© РИА Новости. Сергей Пятаков

5 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на внеочередной сессии в четверг в первом чтении приняли законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала заседания.

Депутаты не приняли в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска, который является законодательной инициативой губернатора региона Сергея Левченко.

Два законопроекта - о сити-менеджере и о мэре, - были вынесены на рейтинговое голосование, в результате за первый проголосовали 27 депутатов, за второй - 19.

Согласно опубликованному на сайте Заксобрания проекту "О внесении изменения в ч.I1 ст.3 закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований", дума Иркутска будет выбирать главу городской администрации не из числа депутатов, а "из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса".

Поправки ко второму чтению законопроекта принимаются до 25 мая текущего года.

Как ранее сообщалось, прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году, когда депутаты Заксобрания региона внесли соответствующие изменения в областной закон "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления". Теперь мэра Иркутска избирает городская дума из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, является действующий градоначальник Дмитрий Бердников.

Сообщалось также, что в октябре 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в Законодательное собрание региона проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска.

В настоящее время во всех городах и районах Иркутской области, кроме Иркутска, мэры и главы избираются всенародным голосованием. В городах Братск, Ангарск и Усолье-Сибирское вводился институт сити-менеджера, но затем они от него отказались.