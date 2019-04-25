Цена огня: ущерб, нанесенный пожаром сельскому хозяйству Забайкалья, составил почти 600 млн рублей
  
Через два года: суд начал рассмотрение дела обвиняемого в коррупции экс-главы Марий Эл
   
По требованию: Россия готова обсудить в СБ ООН упрощенную паспортизацию для жителей Донбасса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
25.04.19 17:34

Институт сити-менеджера могут ввести в Иркутске вместо возвращения прямых выборов мэра

© РИА Новости. Сергей Пятаков
5 октября. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на внеочередной сессии в четверг в первом чтении приняли законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала заседания.

Депутаты не приняли в первом чтении законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска, который является законодательной инициативой губернатора региона Сергея Левченко.

Два законопроекта - о сити-менеджере и о мэре, - были вынесены на рейтинговое голосование, в результате за первый проголосовали 27 депутатов, за второй - 19.

Согласно опубликованному на сайте Заксобрания проекту "О внесении изменения в ч.I1 ст.3 закона Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований", дума Иркутска будет выбирать главу городской администрации не из числа депутатов, а "из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса".

Поправки ко второму чтению законопроекта принимаются до 25 мая текущего года.

Как ранее сообщалось, прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году, когда депутаты Заксобрания региона внесли соответствующие изменения в областной закон "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления". Теперь мэра Иркутска избирает городская дума из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, является действующий градоначальник Дмитрий Бердников.

Сообщалось также, что в октябре 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в Законодательное собрание региона проект закона о возвращении прямых выборов мэра Иркутска.

В настоящее время во всех городах и районах Иркутской области, кроме Иркутска, мэры и главы избираются всенародным голосованием. В городах Братск, Ангарск и Усолье-Сибирское вводился институт сити-менеджера, но затем они от него отказались.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  25.04.19 15:49
Собянин открыл сезон городского велопроката в Москве
.
  25.04.19 14:48
Аномальное тепло в Москве второй день подряд бьет рекорд года
.
  25.04.19 13:07
Акимов поручил до 2020 г утвердить новую модель воздушного движения в Московской зоне
.
  25.04.19 13:04
Собянин: Пасху и майские праздники Москва встретит чистой, ухоженной и уютной
.
  25.04.19 10:55
В Новой Москве построят компенсационный дом для обманутых дольщиков
.
  25.04.19 10:49
В Москве на Пасху похолодает до ночных заморозков
.
  25.04.19 10:37
Более 600 книг пополнили онлайн-библиотеку московского метро
.
  25.04.19 09:36
ОНК просит прокуратуру проверить обстоятельства смерти двух заключённых в "Матросской Тишине"
.
  25.04.19 08:39
Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы ночью превысил норму в 5,5 раз
.
  24.04.19 14:51
"Театральный квартал" благоустроят в районе столичных Чистых прудов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket