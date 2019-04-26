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Писатель Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей болезни

© РИА Новости. Нина Зотина
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Писатель Дмитрий Быков сообщил, что его госпитализация 16 апреля в Уфе в тяжелом состоянии была связана с отравлением, однако он не знает, чем именно и как он отравился.

"Я точно совершенно знаю, что причина моего отравления, а это было отравление, она не установлена. Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: "Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело", - сказал Д.Быков в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в передаче "Один", записанной писателем в больнице.

Он подчеркнул, что вопреки комментариям "хорошо осведомленных людей", и диабета у него нет, и гипертонии нет. "И, кроме того, не было у меня никаких ни алкогольных, ни наркотических излишеств, которые стали подозревать сразу наиболее простые сердца", - добавил Д.Быков.

"Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание", - сказал он.

Он лишь напомнил, что в Уфе его госпитализировали, ввели в искусственную медикаментозную кому, отправили в Москву, и уже здесь он примерно на четвертый день пришел в себя.

По словам писателя, у него "пока более-менее еще замедленная речь".

"Но прелесть в том, что меня всегда ругали за её ускоренность, поэтому сейчас, мне кажется, мы, наконец, достигли идеального темпа", - сказал Д.Быков.

В ходе программы он отвечал на вопросы слушателей, пришедших заранее, в том числе относительно последних политических, общественных и литературных событий.

Как сообщалось, 16 апреля Д.Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Уфа. В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Д.Быков был госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии.

18 апреля консилиум врачей с участием специалистов из госпиталя им. Бурденко, прилетевших в Уфу, приняли решение о перевозке Д.Быкова в Москву для продолжения лечения.

21 апреля стало известно, что доставленный в одну из московских клиник писатель пришел в сознание.

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