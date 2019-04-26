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ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Холдинвестбанка

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Холдинвестбанка (Московская область), говорится в сообщении ЦБ.

Банк России отозвал лицензию, поскольку Холдинвестбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация предоставляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кроме того, банк проводил сомнительные транзитные операции, осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

"По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к значительному (более 30%) снижению капитала и, как следствие, возникновению основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении ЦБ.

Холдинвестбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Ключевое направление деятельности кредитной организации - финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

Холдинвестбанк является участником системы страхования вкладов.

Холдинвестбанк по итогам 2018 года занимает 429-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 апреля 2019 года по величине активов эта кредитная организация занимала 421-е место в банковской системе РФ.

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