Особняк в Дашкове переулке признан памятником архитектуры

26.04.19 11:37

Фото с официального сайта мэра Москвы

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Главный дом городской усадьбы начала XIX века в Дашкове переулке в центре Москвы внесен в реестр объектов культурного наследия, сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии.

"Дом в Дашкове переулке имеет не только мемориальную, но архитектурную ценность. Это типичный образец жилой застройки столицы начала XIX столетия", - приводятся в сообщении слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По его словам, в двухэтажном каменном особняке сохранились изразцовые печи, историческая лестница и узоры на полу из метлахской плитки.

А.Емельянов подчеркнул, что в феврале этого года в здании усадьбы прошла реставрация. Специалисты восстановили исторический облик фасадов здания и привели в порядок его интерьеры.

Особняк с оградой был возведен в 1816 году в стиле классицизма и принадлежал генерал-майору Якову Мерлину. Позже владельцем дома стал статский советник и сенатор Андрей Дашков, в честь которого назван переулок. В усадьбе также проживал его сын Василий Дашков, ставший директором Румянцевского музея в Москве.

После смерти А.Дашкова в 1865 году у особняка сменилось несколько владельцев. В советское время в здании располагались коммунальные квартиры, а также Госснаб Казахской ССР.

В настоящее время дом стал театральной площадкой, на которой проводятся иммерсивные спектакли. Действие разворачивается в комнатах исторического здания.