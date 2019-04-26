|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.04.19 13:36
Порядка 110 тыс. человек примут участие в массовых акциях 1 мая в Москве
"Мэрией Москвы согласованы заявки на проведение 1 мая семи массовых мероприятий, организаторами которых выступили политические партии и общественные объединения. Общая заявленная численность участников составляет примерно 110 тыс. человек", - сказала Е.Романова в пятницу "Интерфаксу".
Она отметила, что основной девиз акций - "За справедливую экономику в интересах человека труда!".
В частности, по словам Е.Романовой, самая массовая - численностью до 100 тыс. человек - акция организована Московской федерацией профсоюзов, сторонники которой примут участие в демонстрации по Красной площади с 10:00 до 12:00.
Кроме этого, по данным мэрии, фракция ЛДПР запланировала митинг с 11:00 до 16:00, численностью 3000 человек в 1-м Басманном переулке, а партия "Справедливая Россия" - митинг с 10:00 до 13:00 в парке "Красная пресня" на Мантулинской улице, на котором ожидается присутствие 700 человек.
Представители КПРФ с 12:00 до 13:00 намерены собрать 5000 человек на шествие по улице Большая Якиманка - Театральный проезд с последующим митингом у памятника Карлу Марксу, сказала Е.Романова.
Она отметила также, что группа сторонников левых движений до 450 человек ("Левый Фронт", "Трудовая Россия", Объединенная коммунистическая партия, Коммунистическая партия коммунисты России) с 14:00 до 14:50 примет участие в демонстрации от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская застава с последующим митингом у памятника "Героям революции".
По словам Е.Романовой, аналогичная по численности акция в виде митинга пройдет с 11:00 до 15:00 в парке отдыха "Сокольники". Ее организуют представители движения "Партия нового типа".
Еще две группы граждан до 400 человек с 11:30-13:30 примут участие в шествии по Центральному проспекту в Зеленограде и митинге у одноименной стелы.
Ранее в пресс-службе департамента "Интерфаксу" сообщили, что в обеспечении правопорядка во время проведения массовых мероприятий 1 мая в Москве будет задействовано почти 9 тыс. человек, в том числе, 2,8 тыс. сотрудников полиции и ГИБДД, 4000 бойцов Росгвардии и свыше 2000 народных дружинников.
"В местах проведения массовых мероприятий будет организован досмотр граждан с применением металлодетекторов", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, "в целях предотвращения возможных террористических актов и экстремистских проявлений" будет создан оперативный штаб, куда войдут руководители ведущих подразделений правоохранительных органов и профильных служб правительства Москвы.
К Первомаю также примут дополнительные меры по охране зданий и сооружений органов власти, особо важных объектов, объектов телерадиовещания и жизнеобеспечения города.
"По всем местам проведения мероприятий разрабатываются специальные планы обеспечения общественного порядка и безопасности, составляются расчеты сил и средств полиции", - добавили в пресс-службе.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket