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26.04.19 13:36

Порядка 110 тыс. человек примут участие в массовых акциях 1 мая в Москве

© РИА Новости. Илья Питалев
26 апреля. Interfax-Russia.ru - Семь согласованных с городскими властями массовых акций пройдет в Москве 1 мая - в День международной солидарности трудящихся, общей численностью около 110 тыс. человек, сообщила представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова.

"Мэрией Москвы согласованы заявки на проведение 1 мая семи массовых мероприятий, организаторами которых выступили политические партии и общественные объединения. Общая заявленная численность участников составляет примерно 110 тыс. человек", - сказала Е.Романова в пятницу "Интерфаксу".

Она отметила, что основной девиз акций - "За справедливую экономику в интересах человека труда!".

В частности, по словам Е.Романовой, самая массовая - численностью до 100 тыс. человек - акция организована Московской федерацией профсоюзов, сторонники которой примут участие в демонстрации по Красной площади с 10:00 до 12:00.

Кроме этого, по данным мэрии, фракция ЛДПР запланировала митинг с 11:00 до 16:00, численностью 3000 человек в 1-м Басманном переулке, а партия "Справедливая Россия" - митинг с 10:00 до 13:00 в парке "Красная пресня" на Мантулинской улице, на котором ожидается присутствие 700 человек.

Представители КПРФ с 12:00 до 13:00 намерены собрать 5000 человек на шествие по улице Большая Якиманка - Театральный проезд с последующим митингом у памятника Карлу Марксу, сказала Е.Романова.

Она отметила также, что группа сторонников левых движений до 450 человек ("Левый Фронт", "Трудовая Россия", Объединенная коммунистическая партия, Коммунистическая партия коммунисты России) с 14:00 до 14:50 примет участие в демонстрации от Дружинниковской улицы до площади Краснопресненская застава с последующим митингом у памятника "Героям революции".

По словам Е.Романовой, аналогичная по численности акция в виде митинга пройдет с 11:00 до 15:00 в парке отдыха "Сокольники". Ее организуют представители движения "Партия нового типа".

Еще две группы граждан до 400 человек с 11:30-13:30 примут участие в шествии по Центральному проспекту в Зеленограде и митинге у одноименной стелы.

Ранее в пресс-службе департамента "Интерфаксу" сообщили, что в обеспечении правопорядка во время проведения массовых мероприятий 1 мая в Москве будет задействовано почти 9 тыс. человек, в том числе, 2,8 тыс. сотрудников полиции и ГИБДД, 4000 бойцов Росгвардии и свыше 2000 народных дружинников.

"В местах проведения массовых мероприятий будет организован досмотр граждан с применением металлодетекторов", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, "в целях предотвращения возможных террористических актов и экстремистских проявлений" будет создан оперативный штаб, куда войдут руководители ведущих подразделений правоохранительных органов и профильных служб правительства Москвы.

К Первомаю также примут дополнительные меры по охране зданий и сооружений органов власти, особо важных объектов, объектов телерадиовещания и жизнеобеспечения города.

"По всем местам проведения мероприятий разрабатываются специальные планы обеспечения общественного порядка и безопасности, составляются расчеты сил и средств полиции", - добавили в пресс-службе.

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