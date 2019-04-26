Москву украсили к Пасхе

26.04.19 13:42

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 апреля. Interfax-Russia.ru - Праздничные объемно-декоративные конструкции установили на всей территории столицы по случаю главного православного праздника, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"Основные элементы украшения Москвы к Пасхе - традиционные пасхальные яйца высотой от 1 до 7 метров, объемно-декоративные конструкции "Весенний лес", световые деревья и стилизованные праздничные арки", - рассказал представитель пресс-службы.

По его словам, городские территории также украсили световые буквы "ХВ" ("Христос Воскресе!"), разноцветные зайцы, скворечники и фотозоны, включающие в себя весенние деревья, деревянные бочки и плетеные заборчики.

"Элементы пасхального убранства разместились как в центре столицы, так и в административных округах - на площадках фестиваля "Пасхальный дар", в парках, на улицах, площадях и бульварах, рядом с церквями и храмами", - пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что к Пасхе на городских билбордах и афишных стендах появилось около 200 тематических плакатов.

"На медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и медиафасаде Центрального телеграфа будут транслироваться праздничные видеоролики. Также тематические открытки и праздничную архитектурно-художественную подсветку москвичи увидят на зданиях-книжках на Новом Арбате", - добавил собеседник "Интерфакса".